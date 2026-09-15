Mersin’de aile içi kavga kanlı bitti: Amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı

Mersin'de Burak Ş., kavga sırasında demir sopayla saldırdığı amcası Sait Şahbaz'ı (68) öldürdü, yengesi Nihal Şahbaz'ı ise ağır yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, amcası Sait Şahbaz’ın evine giden Burak Ş., henüz bilinmeyen nedenle yengesi Nihal Şahbaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak Ş., evde bulduğu demir sopayla Nihal Şahbaz’a saldırdı.

Nihal Şahbaz’ın bağırarak eşinden yardım istemesi üzerine odaya gelen Sait Şahbaz da yeğeninin saldırısına uğradı. Burak Şahbaz, demir sopayla amcasına da saldırdı.

AMCA HAYATINI KAYBETTİ

Şahbaz çiftini kanlar içinde yerde gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sait Şahbaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nihal Şahbaz ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nihal Şahbaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sait Şahbaz’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Burak Şahbaz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.