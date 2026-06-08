Mersin Üniversitesi'nde sendika temsilcisine görev değişikliği: DİSK'ten tepki geldi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Mersin Üniversitesi yönetiminin üniversite hastanesinde görev yapan Devrimci Sağlık-İş Sendikası işyeri temsilcisi Ela Arıkuşu’nun görev yerini değiştirmesine sert tepki gösterdi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, uzun yıllardır Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan ve DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilciliğini yürüten Ela Arıkuşu’nu, Kurban Bayramı öncesinde hastanedeki görevinden alarak merkez kampüsteki öğrenci işleri biriminde görevlendirdi.

Kararın, sendikanın örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü ve yetki sürecine hazırlandığı bir dönemde alınması dikkat çekti. Görev değişikliğiyle birlikte Mersin’in en büyük ikinci hastanesi olan üniversite hastanesinde sendika temsilcisiz kaldı.

"SENDİKAL FAALİYETLER HEDEF ALINDI"

Karara karşı hastane önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, uygulamanın sendikal faaliyetleri hedef aldığını savundu.

Arıkuşu’nun örnek bir çalışan olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Ela arkadaşımız yıllık izin talebinde bulunduğunda ‘personel yetersizliği var, yerine çalışacak kimse yok’ deniliyordu. Ancak bayrama bir gün kala, hastaneden alınarak rektörlük bünyesinde öğrenci işlerine gönderildi. Bu görevlendirmenin, sendikamızın örgütlenme ve yetki sürecinin hemen öncesinde gerçekleşmesi tesadüf değildir. Bu baskının ve mobbing uygulamasının doğrudan sendikamıza ve DİSK’e yönelik olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı. (ANKA)