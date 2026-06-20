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Halk TV Türkiye Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 8 milyar liralık vurgun!

Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 8 milyar liralık vurgun!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan uyuşturucu, uyuşturucu etken maddesi ve kaçak ilaç ele geçirildi.

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Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 8 milyar liralık vurgun!

Mersin Limanı ile Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonlarda toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan uyuşturucu ve uyuşturucu etken maddesi içeren kaçak ilaç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lira olarak hesaplanan uyuşturucu etken maddesi niteliğindeki kaçak ilaçlara el konuldu. Operasyonların, risk analizleri ve teknik incelemeler sonucunda yürütüldüğü belirtildi.

Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 8 milyar liralık vurgun! - Resim : 1

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR, risk değerlendirmesi kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına yönlendirildi. Tarama sırasında tespit edilen yoğunluk üzerine araç detaylı incelemeye alındı.

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Aramada, narkotik dedektör köpekleri Leo ve Cunda’nın da desteğiyle aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yetkililer, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğunu bildirdi.

Operasyona ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Uyuşturucu
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