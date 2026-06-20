Mersin Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 8 milyar liralık vurgun!

Mersin Limanı ile Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonlarda toplam piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan uyuşturucu ve uyuşturucu etken maddesi içeren kaçak ilaç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lira olarak hesaplanan uyuşturucu etken maddesi niteliğindeki kaçak ilaçlara el konuldu. Operasyonların, risk analizleri ve teknik incelemeler sonucunda yürütüldüğü belirtildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR, risk değerlendirmesi kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına yönlendirildi. Tarama sırasında tespit edilen yoğunluk üzerine araç detaylı incelemeye alındı.

Aramada, narkotik dedektör köpekleri Leo ve Cunda’nın da desteğiyle aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 273 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yetkililer, yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olduğunu bildirdi.

Operasyona ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.