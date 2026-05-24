Mermer blok üzerine düştü: İnşaat işçisi feci şekilde can verdi
Kayseri'de 13 katlı inşaatta çalışan F.C., üzerine yük asansöründen mermer blok düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki 13 katlı bir inşaatın zemininde çalışan F.C.nin üzerine mermer blok düştü.
Saat 17.00 sularında inşaatın dış cephesindeki yük asansöründe taşınan mermer bloğun 55 yaşındaki işçinin üzerine düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Alsancak Mahallesi Demirci Sokak üzerindeki inşaata polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 55 yaşındaki F.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
F.C.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
