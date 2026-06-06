Meradaki çobanlara bayram şekeri havadan yağdı

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan Nail Koç ve Murat Yaralı, bayramda merada hayvan otlatan çoban arkadaşlarını unutmadı.

Ziyarete gitme imkanı bulamayan iki genç, hazırladıkları şekerleri drona yükleyerek çobalık yapan arkadaşları Vahip Ceylan, Hakan Doldur, Enes Kurt ve Yüksel Karagöz'e ulaştırdı. Sürprizi gören çobanlar şekerleri gülerek kabul etti. Anlar hem dron kamerası hem cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Dron kullanıcısı Yaralı, "Bu bayram arkadaşlarımızla köyümüzün çobanlarına sürpriz yapmak istedik. Bizim için hoş bir anı oldu" dedi.

Görüntüleri kaydeden Abdullah Koç da gençleri kutlayarak "Çobanların bu güzel günde mutlu olmasına vesile oldular" diye konuştu.

(DHA)