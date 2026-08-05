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Menderes Belediyesine operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Menderes Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez gözaltına alındı.

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Menderes Belediyesine operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, firari olarak aranan Sönmez'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet İstihbarat desteğiyle, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı bildirildi.

MENDERES BELEDİYESİNE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı günü düzenlenen operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın bazı taşınmazlara ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldığını açıkladı.

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GÖZALTI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in de MİT ve emniyet tarafından yürütülen operasyonla gözaltına alınmasının ardından soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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