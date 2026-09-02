Memurlara zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor
Kamuda temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getiriliyor. Personelin tamamlama ve başarı oranları İK sistemlerinden izlenecek, başarılı çalışanlara mikro sertifika verilecek. Kurumlara yapay zeka yöneticileri atanacak.
Kamu kurumlarında görev yapan personelin yapay zeka teknolojilerini etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeni bir eğitim süreci başlatılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamında, kamu çalışanları için temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu kılınacak.
Süreç, e-öğrenme yöntemi üzerinden yürütülecek ve personelin unvanı ile görev tanımına uygun hazırlanan kısa uygulama modülleriyle desteklenecek. Kamu kurumlarının insan kaynakları bilgi sistemleri üzerinden entegre edilecek olan eğitimlerde, personelin yalnızca programı bitirip bitirmediği değil, elde ettiği sınav ve modül başarı puanları da kayıt altına alınarak düzenli olarak takip edilecek.
EĞİTİM İÇERİĞİNDE NELER VAR? MİKRO SERTİFİKA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Memurlar için hazırlanan temel okuryazarlık müfredatı, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve güvenlik standartlarını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Eğitim programı çerçevesinde şu başlıklara yer verilecek:
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Kamu Personeli Yapay Zeka Eğitim Müfredatı
|Modül
|EĞİTİM Konu Başlığı
|01
|Temel yapay zeka kavramları ve işleyiş mekanizmaları
|02
|Üretken yapay zeka araçlarının iş süreçlerinde güvenli kullanımı
|03
|Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bilgi güvenliği ilkeleri
|04
|"Derin sahte" (deepfake) içerikler ve yanıltıcı bilgiye karşı farkındalık
|05
|Etik kullanım prensipleri ve kamu sorumluluğu
Eğitim sürecinin ardından uygulanacak ölçme ve değerlendirme aşamalarında geçer not alan personele, edindikleri yetkinlik seviyesini gösteren resmi mikro sertifikalar verilecek.
HER KAMU KURUMUNA ÜST DÜZEY YAPAY ZEKA YÖNETİCİSİ ATANACAK
Kamudaki teknolojik uyum süreci "tara-pilotla-ölçekle" metodolojisiyle yönetilecek. Kurumların bu yapıya uyum sağlaması amacıyla yönetim kademesinde doğrudan birim amirine veya başkana bağlı çalışacak üst düzey bir yapay zeka yöneticisi belirlenecek.
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Kamuda Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama Akışı
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1. AŞAMA
TARA
Kurum bünyesindeki kullanım alanlarının ve ihtiyaçların tespiti
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2. AŞAMA
PİLOTLA
Seçilen projelerin sahada denenmesi ve test süreçleri
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3. AŞAMA
ÖLÇEKLE
Başarı eşiğini aşan uygulamaların kurum geneline yayılması
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Görevlendirilen yönetici, ilgili kurumun tüm yapay zeka uygulama ve projelerinden oluşan portföyün takibini yapacak, projelerin ilerleme raporlarını ilgili mercilere iletecek. Yönetici atamalarının tamamlanmasının ardından tüm kamu kurumları, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası"nı ve yıllık hedef tablolarını oluşturacak.
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Yönetici Görev Alanı ve 12 Haftalık Yol Haritası
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Görev 1 Portföy Takibi
İlgili kurumun tüm yapay zeka uygulama ve projelerinden oluşan portföyün tek elden yönetimi ve takibi sağlanacak.
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Görev 2 Düzenli Raporlama
Yürütülen projelerin ilerleme durumu ve performans verileri periyodik olarak yetkili mercilere iletilecek.
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KAMU ALIMLARINDA TEKNOGİRİŞİM BELGESİ ŞARTI
Yapay zeka projelerinin kamuya entegrasyonunda ilk aşamada küçük ve orta hacimli tedarik süreçleri tercih edilecek. İlgili kamu alımlarına dahil olmak isteyen girişimlerin ise teknogirişim belgesine sahip olması zorunlu tutulacak.
Her bakanlık, kendi bünyesinde yapay zekanın kullanılabileceği alanları listeleyecek. Potansiyeli yüksek görülen alanlarda hızla pilot projeler başlatılacak ve belirlenen başarı kriterlerini sağlayan çalışmalar 6 ila 12 aylık zaman diliminde kurum geneline ölçeklendirilecek.
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Tedarik Şartları ve Bakanlıklar İçin Ölçekleme Takvimi
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ÖNCELİKLİ ALIM
Küçük ve Orta Hacimli Tedarik
Projelerin kamuya entegrasyonunda ilk aşamada küçük ve orta ölçekli tedarik süreçleri tercih edilecek.
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ZORUNLU KRİTER
Teknogirişim Belgesi Şartı
Kamu alımlarına ve ihalelerine katılacak girişimlerin teknogirişim belgesine sahip olması zorunlu tutulacak.
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🏛️ Bakanlıklar İçin 3 Aşamalı Uygulama Süreci
10 BAKANLIKTA 30 PİLOT PROJE UYGULAMAYA ALINACAK
Eylem planı kapsamında, ilk 12 ay içerisinde en az iki aşamalı olarak 10 veya daha fazla bakanlıkta toplamda en az 30 yapay zeka pilot projesi devreye sokulacak. Kritik nitelikteki en az 10 kamu hizmeti için ise pilot aşamasından geniş çaplı uygulamaya uzanan kesintisiz bir "pilot-ölçek hattı" oluşturulacak.
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İlk 12 Ayın Hedef ve Rakam Tablosu
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10+
Bakanlık
Kapsama Alınacak
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30+
Pilot Proje
En Az 2 Aşamada
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12
Ay Süre
İlk Hedef Takvimi
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E-DEVLET HİZMETLERİNE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU
Vatandaşların yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan kullanabilmesi amacıyla e-Devlet platformu birincil uygulama sahası olarak belirlendi. Bu doğrultuda şu adımların pilot olarak başlatılması planlanıyor:
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📲 e-Devlet Yapay Zeka Pilot Hizmetleri
|No
|Pİlot Uygulama Alanı
|01
|Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmeleri
|02
|Kamu başvurularında ön kontrol mekanizmaları
|03
|Akıllı belge ve form destek sistemleri
Süreç dahilinde en az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmeti e-Devlet üzerinden test edildikten sonra genel kullanıma açılacak. Tüm bu uygulamalarda kişisel verilerin korunması, kararların şeffaf ve açıklanabilir olması ile nihai kararlarda insan gözetiminin bulunması ilkeleri esas alınacak. Kamu kurumlarında kullanılacak yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin tamamı bağımsız belgelendirme ve denetim süreçlerinden geçirilecek.
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Güvenlik İlkeleri, Hizmet Hedefi ve Zorunlu Denetim
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Kişisel Veriler
Kişisel verilerin tam korunması esas alınacak
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Şeffaflık
Kararların açık ve şeffaf şekilde izahı zorunlu olacak
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İnsan Gözetimi
Tüm nihai kararlarda insan denetimi devrede kalacak
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Zorunlu DENETİMKamu kurumlarında devreye alınan yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin tamamı bağımsız belgelendirme ve denetim süreçlerinden geçirilecek.