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Halk TV Türkiye Memurlara zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor

Memurlara zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor

Kamuda temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getiriliyor. Personelin tamamlama ve başarı oranları İK sistemlerinden izlenecek, başarılı çalışanlara mikro sertifika verilecek. Kurumlara yapay zeka yöneticileri atanacak.

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Memurlara zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor

Kamu kurumlarında görev yapan personelin yapay zeka teknolojilerini etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeni bir eğitim süreci başlatılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamında, kamu çalışanları için temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu kılınacak.

Süreç, e-öğrenme yöntemi üzerinden yürütülecek ve personelin unvanı ile görev tanımına uygun hazırlanan kısa uygulama modülleriyle desteklenecek. Kamu kurumlarının insan kaynakları bilgi sistemleri üzerinden entegre edilecek olan eğitimlerde, personelin yalnızca programı bitirip bitirmediği değil, elde ettiği sınav ve modül başarı puanları da kayıt altına alınarak düzenli olarak takip edilecek.

EĞİTİM İÇERİĞİNDE NELER VAR? MİKRO SERTİFİKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Memurlar için hazırlanan temel okuryazarlık müfredatı, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve güvenlik standartlarını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Eğitim programı çerçevesinde şu başlıklara yer verilecek:

Kamu Personeli Yapay Zeka Eğitim Müfredatı
Modül EĞİTİM Konu Başlığı
01 Temel yapay zeka kavramları ve işleyiş mekanizmaları
02 Üretken yapay zeka araçlarının iş süreçlerinde güvenli kullanımı
03 Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bilgi güvenliği ilkeleri
04 "Derin sahte" (deepfake) içerikler ve yanıltıcı bilgiye karşı farkındalık
05 Etik kullanım prensipleri ve kamu sorumluluğu

Eğitim sürecinin ardından uygulanacak ölçme ve değerlendirme aşamalarında geçer not alan personele, edindikleri yetkinlik seviyesini gösteren resmi mikro sertifikalar verilecek.

HER KAMU KURUMUNA ÜST DÜZEY YAPAY ZEKA YÖNETİCİSİ ATANACAK

Kamudaki teknolojik uyum süreci "tara-pilotla-ölçekle" metodolojisiyle yönetilecek. Kurumların bu yapıya uyum sağlaması amacıyla yönetim kademesinde doğrudan birim amirine veya başkana bağlı çalışacak üst düzey bir yapay zeka yöneticisi belirlenecek.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama Akışı
1. AŞAMA
TARA
Kurum bünyesindeki kullanım alanlarının ve ihtiyaçların tespiti
2. AŞAMA
PİLOTLA
Seçilen projelerin sahada denenmesi ve test süreçleri
3. AŞAMA
ÖLÇEKLE
Başarı eşiğini aşan uygulamaların kurum geneline yayılması
👤
Sürecin Yönetimi ve Koordinasyonu
Bu dönüşüm döngüsünü yönetmek üzere doğrudan birim amirine veya başkana bağlı çalışacak üst düzey bir yapay zeka yöneticisi görevlendirilecek.

Görevlendirilen yönetici, ilgili kurumun tüm yapay zeka uygulama ve projelerinden oluşan portföyün takibini yapacak, projelerin ilerleme raporlarını ilgili mercilere iletecek. Yönetici atamalarının tamamlanmasının ardından tüm kamu kurumları, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası"nı ve yıllık hedef tablolarını oluşturacak.

Yönetici Görev Alanı ve 12 Haftalık Yol Haritası
Görev 1 Portföy Takibi
İlgili kurumun tüm yapay zeka uygulama ve projelerinden oluşan portföyün tek elden yönetimi ve takibi sağlanacak.
Görev 2 Düzenli Raporlama
Yürütülen projelerin ilerleme durumu ve performans verileri periyodik olarak yetkili mercilere iletilecek.
12
Hafta İçinde
(Atama Sonrası)
Hazırlanması Zorunlu Belgeler ve Çıktılar
Tüm kamu kurumları tarafından üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ile kuruma özel yıllık hedef tabloları tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

KAMU ALIMLARINDA TEKNOGİRİŞİM BELGESİ ŞARTI

Yapay zeka projelerinin kamuya entegrasyonunda ilk aşamada küçük ve orta hacimli tedarik süreçleri tercih edilecek. İlgili kamu alımlarına dahil olmak isteyen girişimlerin ise teknogirişim belgesine sahip olması zorunlu tutulacak.

Her bakanlık, kendi bünyesinde yapay zekanın kullanılabileceği alanları listeleyecek. Potansiyeli yüksek görülen alanlarda hızla pilot projeler başlatılacak ve belirlenen başarı kriterlerini sağlayan çalışmalar 6 ila 12 aylık zaman diliminde kurum geneline ölçeklendirilecek.

Tedarik Şartları ve Bakanlıklar İçin Ölçekleme Takvimi
ÖNCELİKLİ ALIM
Küçük ve Orta Hacimli Tedarik
Projelerin kamuya entegrasyonunda ilk aşamada küçük ve orta ölçekli tedarik süreçleri tercih edilecek.
ZORUNLU KRİTER
Teknogirişim Belgesi Şartı
Kamu alımlarına ve ihalelerine katılacak girişimlerin teknogirişim belgesine sahip olması zorunlu tutulacak.
🏛️ Bakanlıklar İçin 3 Aşamalı Uygulama Süreci
Alan Tespiti
Her bakanlık yapay zekaya uygun alanları listeleyecek
Hızlı Pilotlama
Yüksek potansiyelli sahalarda hızlı pilot projeler başlayacak
6 - 12 Ayda Ölçekleme
Başarı eşiğini geçenler kurum geneline yayılacak

10 BAKANLIKTA 30 PİLOT PROJE UYGULAMAYA ALINACAK

Eylem planı kapsamında, ilk 12 ay içerisinde en az iki aşamalı olarak 10 veya daha fazla bakanlıkta toplamda en az 30 yapay zeka pilot projesi devreye sokulacak. Kritik nitelikteki en az 10 kamu hizmeti için ise pilot aşamasından geniş çaplı uygulamaya uzanan kesintisiz bir "pilot-ölçek hattı" oluşturulacak.

İlk 12 Ayın Hedef ve Rakam Tablosu
10+
Bakanlık
Kapsama Alınacak
30+
Pilot Proje
En Az 2 Aşamada
12
Ay Süre
İlk Hedef Takvimi
Kesintisiz Entegrasyon Modeli
Kritik nitelikteki en az 10 kamu hizmeti için pilot aşamasından geniş çaplı uygulamaya uzanan kesintisiz bir "pilot-ölçek hattı" kurulacak.

E-DEVLET HİZMETLERİNE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Vatandaşların yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan kullanabilmesi amacıyla e-Devlet platformu birincil uygulama sahası olarak belirlendi. Bu doğrultuda şu adımların pilot olarak başlatılması planlanıyor:

📲 e-Devlet Yapay Zeka Pilot Hizmetleri
No Pİlot Uygulama Alanı
01 Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmeleri
02 Kamu başvurularında ön kontrol mekanizmaları
03 Akıllı belge ve form destek sistemleri

Süreç dahilinde en az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmeti e-Devlet üzerinden test edildikten sonra genel kullanıma açılacak. Tüm bu uygulamalarda kişisel verilerin korunması, kararların şeffaf ve açıklanabilir olması ile nihai kararlarda insan gözetiminin bulunması ilkeleri esas alınacak. Kamu kurumlarında kullanılacak yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin tamamı bağımsız belgelendirme ve denetim süreçlerinden geçirilecek.

Güvenlik İlkeleri, Hizmet Hedefi ve Zorunlu Denetim
En Az 5
Yeni Hizmet
Süreç dahilinde en az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmeti e-Devlet üzerinden test edildikten sonra genel kullanıma açılacak.
Kişisel Veriler
Kişisel verilerin tam korunması esas alınacak
Şeffaflık
Kararların açık ve şeffaf şekilde izahı zorunlu olacak
İnsan Gözetimi
Tüm nihai kararlarda insan denetimi devrede kalacak
Zorunlu DENETİMKamu kurumlarında devreye alınan yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin tamamı bağımsız belgelendirme ve denetim süreçlerinden geçirilecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Memur Yapay Zeka
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