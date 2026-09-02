Memurlara zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor

Kamu kurumlarında görev yapan personelin yapay zeka teknolojilerini etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeni bir eğitim süreci başlatılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamında, kamu çalışanları için temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu kılınacak.

Süreç, e-öğrenme yöntemi üzerinden yürütülecek ve personelin unvanı ile görev tanımına uygun hazırlanan kısa uygulama modülleriyle desteklenecek. Kamu kurumlarının insan kaynakları bilgi sistemleri üzerinden entegre edilecek olan eğitimlerde, personelin yalnızca programı bitirip bitirmediği değil, elde ettiği sınav ve modül başarı puanları da kayıt altına alınarak düzenli olarak takip edilecek.

EĞİTİM İÇERİĞİNDE NELER VAR? MİKRO SERTİFİKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Memurlar için hazırlanan temel okuryazarlık müfredatı, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve güvenlik standartlarını kapsayacak şekilde yapılandırıldı. Eğitim programı çerçevesinde şu başlıklara yer verilecek:

Kamu Personeli Yapay Zeka Eğitim Müfredatı Modül EĞİTİM Konu Başlığı 01 Temel yapay zeka kavramları ve işleyiş mekanizmaları 02 Üretken yapay zeka araçlarının iş süreçlerinde güvenli kullanımı 03 Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bilgi güvenliği ilkeleri 04 "Derin sahte" (deepfake) içerikler ve yanıltıcı bilgiye karşı farkındalık 05 Etik kullanım prensipleri ve kamu sorumluluğu

Eğitim sürecinin ardından uygulanacak ölçme ve değerlendirme aşamalarında geçer not alan personele, edindikleri yetkinlik seviyesini gösteren resmi mikro sertifikalar verilecek.

HER KAMU KURUMUNA ÜST DÜZEY YAPAY ZEKA YÖNETİCİSİ ATANACAK

Kamudaki teknolojik uyum süreci "tara-pilotla-ölçekle" metodolojisiyle yönetilecek. Kurumların bu yapıya uyum sağlaması amacıyla yönetim kademesinde doğrudan birim amirine veya başkana bağlı çalışacak üst düzey bir yapay zeka yöneticisi belirlenecek.

Kamuda Yapay Zeka Dönüşüm ve Uygulama Akışı 1. AŞAMA TARA Kurum bünyesindeki kullanım alanlarının ve ihtiyaçların tespiti 2. AŞAMA PİLOTLA Seçilen projelerin sahada denenmesi ve test süreçleri 3. AŞAMA ÖLÇEKLE Başarı eşiğini aşan uygulamaların kurum geneline yayılması 👤 Sürecin Yönetimi ve Koordinasyonu Bu dönüşüm döngüsünü yönetmek üzere doğrudan birim amirine veya başkana bağlı çalışacak üst düzey bir yapay zeka yöneticisi görevlendirilecek.

Görevlendirilen yönetici, ilgili kurumun tüm yapay zeka uygulama ve projelerinden oluşan portföyün takibini yapacak, projelerin ilerleme raporlarını ilgili mercilere iletecek. Yönetici atamalarının tamamlanmasının ardından tüm kamu kurumları, 12 hafta içinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası"nı ve yıllık hedef tablolarını oluşturacak.