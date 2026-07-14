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Halk TV Türkiye Memurlara 15 Temmuz talimatı! 'Eksiksiz katılım' zorunlu

Memurlara 15 Temmuz talimatı! 'Eksiksiz katılım' zorunlu

Karaman Valiliği, 15 Temmuz programına kamu kurumları ile belediyelerde görev yapan yönetici ve personelin "eksiksiz ve en üst düzeyde" katılım sağlamasını istedi.

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Memurlara 15 Temmuz talimatı! 'Eksiksiz katılım' zorunlu
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Karaman Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentte düzenlenecek anma programına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere resmi bir yazı gönderdi.

Vali Hayrettin Çiçek imzasıyla gönderilen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programına Kamu Personelinin Katılımı" konulu yazıda, kamu kurumlarının yönetici ve personelinin anma programına "eksiksiz ve en üst düzeyde" katılım sağlaması istendi.

Memurlara 15 Temmuz talimatı! 'Eksiksiz katılım' zorunlu - Resim : 1

Valiliğin yazısına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek programa ilişkin kurumların gerekli planlamaları yapması talep edildi.

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Birgün'deki habere göre yazıda, program günü ve saatlerinde nöbet, acil ve zorunlu kamu hizmetlerinin yürütülmesi dışında personele yıllık izin, mazeret izni ve diğer resmi izinlerin verilmemesi istendi. Daha önce verilmiş izinlerin ise "günün anlam ve önemine binaen" yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Valilik yazısında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personelinin eksiksiz ve en üst düzeyde katılım sağlaması önem arz etmektedir" denilirken, kurumların tüm personelin programa katılımını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapması talep edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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