Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisiklet kazasında hayatını kaybetti

Kayseri’de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, geçirdiği bisiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle iniş yaptığı sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan Tümgüç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri İlk Haber'e göre olay, Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana geldi. Spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi’ne çıkan Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletiyle iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Mustafa Tümgüç’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Tümgüç’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında Tümgüç’e, aynı güzergâhta bisiklet süren Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar’ın da eşlik ettiği öğrenildi.

"ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Acı haberin ardından Melikgüzi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu taziye mesajı yayımladı. Palancıoğlu, Tümgüç’ü değerli bir çalışma arkadaşı ve dost olarak nitelendirerek, "Elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da yayımladığı mesajda, Mustafa Tümgüç’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mustafa Tümgüç’ün vefatı, Melikgazi Belediyesi çalışanları ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.