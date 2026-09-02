Melih Gökçek'ten gazeteci Ağırel hakkında suç duyurusu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, açıklama yaparak hakkındaki iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel'le ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adına kayıtlı 23 taşınmaz bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Murat Ağırel hakkında resmi suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

GÖKÇEK: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Gökçek, söz konusu iddiaların tapu kaydına dayanmadığını öne sürerek, kendisi ve ailesinin hedef alındığını savundu.

Tüm mal varlığı ve taşınmaz bilgilerinin e-Devlet üzerinden görülebileceğini belirten Gökçek, paylaşımında bu kayıtların iddiaların doğru olup olmadığının ortaya konulmasına imkan verdiğini ifade etti.

Gökçek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Son günlerde Murat Ağırel tarafından şahsıma atfedilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan, adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar hakkında İKİNCİ KEZ bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen asılsızdır. Adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz olduğuna dair dile getirilen beyanlar tapu kaydına dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, şahsımı ve ailemi hedef alarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabası taşımaktadır.

Tüm mal varlığım ve taşınmazlarım E-DEVLET kayıtlarında şeffaf bir şekilde yer almaktadır.

E-DEVLET kayıtlarına girildiğinde bu tür bir durumun mevcut olmadığı açıkça görülecektir.

Hukuka ve adalete olan inancımız tamdır. Bu tür asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atanlar hakkında, şahsiyet haklarımızın korunması amacıyla Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında cezalandırılması için MURAT AĞIREL HAKKINDA RESMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR…

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