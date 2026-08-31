Melih Gökçek’in eski Almanya paylaşımları yeniden gündemde: Vatandaşlık iddiasıyla söyledikleri çelişti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, oğlu Ahmet Gökçek'in Almanya'daki şirketi ve gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili açıklamasının ardından, yıllar önce yaptığı Almanya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Gökçek'in geçmişte Almanya'yı sert sözlerle eleştirdiği sosyal medya mesajları ile oğlunun Almanya'da vatandaşlık alabilmesi amacıyla şirket kurulduğunu söylemesi arasındaki çelişki dikkat çekti.

Gökçek, 11 Şubat 2017'de yaptığı paylaşımda Almanya için "özgürlükler düşmanı ülke" ifadelerini kullanmış, ülkeye akıl vermeye kalkmaması yönünde tepki göstermişti. 22 Ağustos 2013 tarihli paylaşımında da Almanya'daki Türk paralarının Türkiye'ye getirilmesi üzerinden eleştiride bulunmuştu. 28 Ekim 2016'da ise Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının Almanya'ya gittiğini belirterek dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i hedef almıştı.

İşte o paylaşımlar:



NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldığı, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

Gökçek, Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gökçek, oğlu Ahmet ve torunlarının Almanya'dan vatandaşlık almak için şirket kurup daire aldıklarını belirtti.