Mekanlara çöküp cezaevinden adam kaçıran çeteye operasyon! İzmir'in kabusu olmuşlardı

İzmir’de Hüseyin E’nin liderliğini yaptığı kamuoyunda “Ençler” olarak bilinen silahlı suç örgütünün; iş insanlarından haraç istediği, ödeme yapmayanları ölümle tehdit ettiği, iş yerlerini kurşunlattığı ve şirket ortaklarını zorla ortaklıktan çıkardığı tespit edildi. Örgütün ayrıca farklı kentlerden İzmir’e tetikçi getirdiği, açık cezaevlerinden hükümlü kaçırdığı ve suç gelirlerini yakınlarının banka hesapları üzerinden gizlemeye çalıştığı öğrenilmesi üzerine İzmir Başsavcılığı'nın talimatı ile üç ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli soruşturmada, Hüseyin E'nin liderliğini yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında işlem başlatılan 47 şüpheliden 11’inin başka suçlardan cezaevinde olduğu açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Ençler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 11’inin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirtildi. Dışarıda olduğu belirlenen 36 şüphelinin yakalanması için 3 Ağustos’ta 38 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre örgütün liderliğini Hüseyin E'nin yaptığı, Ertan D, İsa E, Muhammed Necmettin V. ve Nurullah K'nin ise yönetici konumunda bulunduğu değerlendirildi.

BARIŞ BOYUN ÖRGÜTÜNÜN İSMİNİ KULLANDILAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin yürüttüğü çalışmalarda, örgütün yurt dışında tutuklu bulunan ve kırmızı bültenle aranan Barış Boyun’un liderliğindeki suç örgütünün adını ve bağlantılarını kullandığı öne sürüldü.

Şüphelilerin başka suç örgütlerine mensup kişilerle ortak hareket ettiği, farklı kentlerden İzmir’e tetikçi getirdiği ve örgütün korkutucu gücünü kullanarak mağdurları baskı altına aldığı iddia edildi.

Soruşturmada kamera görüntüleri, teknik takip kayıtları, telefon görüşmeleri, HTS ve Plaka Tanıma Sistemi verileri ile MASAK raporları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün 18 ayrı eyleme karıştığı değerlendirildi.

İŞ YERİ KURŞUNLAMA, MEKANA ÇÖKME...

Şüphelilerin mağdurları tehdit ederek para istedikleri, iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri ve ticari anlaşmazlıklara müdahale etme görüntüsü altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Örgütün bazı şirket ortaklarını tehdit yoluyla ortaklıktan çıkardığı, kişilere ait araç, taşınmaz, çek ve nakit paraları aldı.

Para hareketlerinde şüphelilerin birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarının kullanıldığı ve suç gelirlerinin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurulduğu belirtildi.

OTELDEN 110 BİN LİRALIK HARAÇ

Dosyadaki iddialara göre Çeşme Alaçatı’daki bir otelin sahibinden 110 bin dolar istendi. Otel sahibinin ödeme yapmaması halinde öldürülmekle tehdit edildiği öne sürüldü.

Bir tekne imalat şirketinin ortağının tehdit edilerek şirketten çıkarıldığı ve 75 bin dolarının alındığı iddia edildi. Başka bir iş yerinin ortağının ise zorla ortaklıktan çıkarılarak 600 bin lirasının alındığı öne sürüldü.

Bir akaryakıt şirketinin sahibinin tehdit edildiği ve tahsil edeceği 2 milyon 500 bin liralık çekin yırtıldığı da soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.

TEKSTİL PATRONUNU ÖLDÜRMEK İÇİN TETİKÇİ GÖREVLENDİRDİLER

Soruşturmada bazı şüphelilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarda tetikçi olarak kullanıldığı aktarıldı. İstanbul’dan İzmir’e getirilen şüphelilerin bir otomotiv şirketini kurşunlamaya hazırlandıkları dile getirildi.

Bir tekstil şirketinin sahibi ile oğluna yönelik tehditlerin ardından iki silahlı şüphelinin adrese gönderildiği belirtildi. Şüphelilerin hedef aldıkları araca benzeyen başka bir aracı yanlışlıkla kurşunladıkları tespit edildi.

İki farklı güzellik salonuna yönelik silahlı saldırı düzenlendiği, başka bir müştekinin ise darbedilip tehdit edildiği öne sürüldü. Saldırılara karışan bazı şüphelilerin eylemlerden sonra örgüt tarafından saklandığı iddia edildi.

AÇIK CEZAEVİNDEN ADAM KAÇIRDILAR

Dosyada örgüt üyelerinin açık ceza infaz kurumlarında bulunan kişileri kaçırdığına ilişkin iddialar da yer aldı.

Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Güven Y'nin cezaevi ve hastaneden iki farklı tarihte örgüt mensupları tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Coşkun Demirkol ile Mert Görgülü’nün de örgüt üyelerince kaçırıldığı belirtildi. Kaçırma eylemlerinde birden fazla örgüt mensubunun birlikte hareket ettiği değerlendirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 184 tabanca fişeği, 11 tüfek ve 100 kartuş ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş çek ve senetler ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu.

Şüpheliler hakkında silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, örgüte yardım etmek, nitelikli yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, mala zarar vermek ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın şüphelilerin bireysel sorumlulukları ayrı ayrı değerlendirilerek ve masumiyet karinesi gözetilerek sürdürüldüğünü bildirdi.