Mehmet Şimşek'in başına bela olacak anket sonuçları

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık’ın yayımladığı son kamuoyu araştırması, vatandaşların ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koydu. “Türkiye’de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği ankette, katılımcıların büyük bölümü ekonominin kötü yönetildiği görüşünü dile getirdi.

Araştırma, ekonomi yönetimine yönelik memnuniyetsizliğin yalnızca muhalefet seçmeninde değil, iktidar partisi tabanında da dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 83,6’sı ekonominin “kötü yönetildiğini” belirtirken, “iyi yönetiliyor” diyenlerin oranı yüzde 11,5’te kaldı. Fikri olmadığını ya da yanıt vermek istemediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4,9 olarak ölçüldü.

MUHALEFET SEÇMENİNDE ORAN YÜZDE 99

Siyasi parti seçmenlerine göre dağılım incelendiğinde, CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 99’u ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü ifade etti. DEM Parti seçmenlerinde bu oran yüzde 94,5 olurken, Yeniden Refah Partisi seçmenlerinde yüzde 87,3 olarak kaydedildi.

AKP'LİLERİN YÜZDE 67,7'Sİ ŞİKAYETÇİ

AKP seçmeninin yüzde 67,7’si de ekonominin kötü yönetildiğini belirtirken, yüzde 29,3’ü ekonominin iyi yönetildiği görüşünü savundu. MHP seçmeninde ise “kötü yönetiliyor” diyenlerin oranı yüzde 72,7 oldu.

Kararsız ya da oy kullanmayan seçmen grubunda ekonomiyi kötü yönetilmiş bulanların oranı yüzde 75,7 olarak ölçüldü.