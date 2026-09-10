Mehmet Ali Erbil prova yaparken kalp krizi geçirdi!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evinde prova yaparken kalp krizi geçirdi! Acil operasyona alınan Erbil’in tıkalı damarına stent takıldı.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki Erbil’in yapılan kontrollerinde kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Acil operasyona alınan Erbil’in tıkalı damarına stent takıldı.
TABURCU EDİLDİ
Sabah’ın haberine göre, önceki gün evinde prova yaparken fenalaşan Erbil, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Erbil’e hızla müdahale edildi. Tıkalı kalp damarına stent yerleştirilen Erbil, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erbil’in bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi