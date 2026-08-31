Mehmet Akif Ersoy'un mahkemesinden önce flaş gelişme! Avukatı çekildi

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 kişi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin iade kararı doğrultusunda hazırlanan yeni iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, yeni iddianamede Ersoy hakkında 11 yıl üç aydan 286 yıl iki aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

MAHKEMEDEN ÖNCE FLAŞ GELİŞME: AVUKATI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Gazeteci Ersoy, tutuklanmasının ardından üç avukatıyla yollarını ayırmış ve daha sonra Hüseyin Kaya ile anlaşmıştı. Siyaset dünyasında tanınan ve Dilan Polat'ın avukatlığını yapması ile bilinen avukat Kaya, Ersoy'un hakim karşısına çıkmasına az bir süre kala dosyadan çekildi.

Gazeteci Seyhan Avşar'a konuşan Avukat Kaya, Ersoy’un avukatlığından neden ayrıldığı sorusuna "Ankara’dan sürekli gelip gitmek zor oluyordu. Bir ay kadar önce avukatlığını bıraktım. Ancak ben Mehmet Akif için bir dostu olarak elimden geleni yaptım" yanıtını verdi.

AVUKATLIĞINI KİM YAPACAK?

Tutuklanmasının ardından üç avukatı ile yollarını ayıran ve daha sonra Avukat Kaya ile devam eden Ersoy'un, Kaya'nın da dosyadan çekilmesi ile savunmasını kimin yapacağı ise henüz bilinmiyor.

PARA KARŞILIĞINDA TAHLİYE VAAD EDEN 4 KİŞİ FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle yüksek miktarda para talep ettikleri belirlenen 4 şüpheli ekiplerin film gibi operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok olduğu öğrenilmiş, soruşturma kapsamında teknik takip yapan ekipler şüphelileri gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından suçüstü yakalamıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Mehmet Akif Ersoy'un 20 Ağustos 2026'da avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği sırada tahliye için yüksek miktarda para talep edilmesinin ardından Ersoy'un şikayeti ile başlamıştı.