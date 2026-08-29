Mehmet Akif Ersoy'a para karşılığı tahliye vadeden 4 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle yüksek miktarda para talep ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında teknik takip yapan ekipler, şüphelileri gerçekleştirdikleri buluşmanın ardından suçüstü yakaladı. Savcılık ifadeleri tamamlanan 4 şüphelinin de tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

SORUŞTURMA ERSOY'UN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sırasında, başka bir dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'un 20 Ağustos 2026'da avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği belirlendi.

İddiaya göre Muallaoğlu, görüşme sırasında Ersoy'un tahliye edilmesini sağlayabileceğini söyleyerek karşılığında yüksek miktarda para talep etti.

Bunun üzerine Ersoy, avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ SAVCILIKTA KAYDA ALINDI

Şikayetin ardından Muallaoğlu'nun cezaevindeki görüşme sırasında iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin bilgisi ve rızası dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı.

Savcılıkta gerçekleştirilen görüşme; soruşturma savcısı, zabıt katibi ve görevli ekiplerin hazır bulunduğu sırada ses ve görüntü kaydına alındı ve soruşturma dosyasına dahil edildi.

Soruşturmanın devamında Ersoy'un avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam 3 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.

PARA TALEBİNİ BELGELEMEK İÇİN BULUŞMA PLANLANDI

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu'nun, Ersoy'un tahliye edilmesini sağlayabileceğini ileri süren kişi veya kişilerle Ersoy'un vekilini bir araya getirmek için aracılık ettiği öne sürüldü.

Bunun üzerine tarafların para talebine ilişkin görüşmesinin kayıt altına alınması amacıyla bir buluşma organize edildi.

TEKNİK TAKİPTE PARA TALEBİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında planlanan buluşma 28 Ağustos 2026'da gerçekleştirildi.

Buluşmaya Erel Muallaoğlu'nun yanı sıra Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok da katıldı.

Savcılık koordinasyonunda teknik yöntemlerle takip edilen görüşmede, Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat etmesinin sağlanması karşılığında yüksek miktarda para talep edildiği tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Görüşmenin ardından Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin cep telefonları ve diğer dijital materyallerine el konularak soruşturma kapsamında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin cezaevinde bulunan kişilere tahliye veya beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para talep ettikleri değerlendiriliyor.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.