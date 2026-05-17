Medyascope'ta yayımlanan "Karadeniz'in devrimci önderleri" listesine Ruşen Çakır ve Nuray Mert de eklendi. Yoğun tepkilerin ardından tartışma yaratan bu iki isim yazıdan çıkarıldı.

Medyascope Nuray Mert ve Ruşen Çakır'ı devrimci önder ilan etti: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope internet sitesinde, "Karadeniz'in devrimci önderleri: Mustafa Suphi'den Kemal Pir'e uzanan devrimci yol" başlığıyla bir yazı yayımlandı. Yazıda yer alan listede; AKP iktidarına uzun yıllar destek veren ve bir dönem Radikal gazetesinde yazan Nuray Mert ile Ruşen Çakır da yer aldı.

MEDYASCOPE NURAY MERT VE RUŞEN ÇAKIR'I DEVRİMCİ ÖNDER İLAN ETTİ

Mahir Çayan, "Terzi Fikri" lakaplı Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez, 68 kuşağının üniversite hareketinin öncülerinden Harun Karadeniz ve Mustafa Suphi gibi sol hareketin önemli isimlerinin bulunduğu listede; Ruşen Çakır ile Nuray Mert'in yer alması eleştirilerin odağı oldu.

APAR TOPAR LİSTEDEN KALDIRDILAR

Bir kullanıcı, "Nuray Mert'i geçtim, hak edilse bile kendi yayın organında ismine yer verilmesi en kibar ifadeyle hiç şık olmamış." şeklinde tepki gösterirken; listede Çakır ve Mert yer alırken Karadeniz'in önemli devrimcileri arasında gösterilen Bayram Ali Tatoğlu'nun bulunmamasına dikkat çekti.

Gelen yoğun tepkilerin ardından Nuray Mert ile Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır, söz konusu listeden çıkarıldı.

