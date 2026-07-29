Meclis'te mesai uzatıldı: Kanun teklifleri 6 Ağustos'a kadar görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem maddelerine geçilmeden önce, AKP'nin Meclis'in çalışma usul ve takvimine ilişkin sunduğu grup önergesi görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge kabul edildi.

Kabul edilen takvime göre Genel Kurul;

- 28 Temmuz Salı: Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin,

- 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe: Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamlanana kadar sürdürecek.

CUMA GÜNÜ DENETİM KONULARI GÖRÜŞÜLMEYECEK

Önergeye göre, 30 Temmuz'daki görüşmelerin tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 31 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde denetim konuları görüşülmeyerek doğrudan gündemdeki kanun teklifleri ele alınacak ve Çocuk Koruma Kanunu teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışılacak.

4-6 AĞUSTOS ÇALIŞMA TAKVİMİ

Çalışma takviminin devamında ise şu maddeler yer alıyor:

4 Ağustos Salı: İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 28 Nisan 1992 Tarihinde Bişkek’te İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

5 Ağustos Çarşamba: İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006’ya İlişkin Olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

6 Ağustos Perşembe: Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ne kadar olan işlerin görüşmeleri tamamlanana kadar Genel Kurul çalışmaları sürdürülecek.

KRİTİK GÜNDEM: ÇERÇEVE YASA

Meclis’in çalışma süresinin uzatılmasının nedenleri arasında, İmralı süreci kapsamında hazırlanan “çerçeve yasa” çalışmaları da yer alıyor.

Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.