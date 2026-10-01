Meclis'te fon komisyonunun kurulması bekleniyordu: MHP'li Feti Yıldız 'gerek görmüyorum' dedi

Meclis'in bugün yeni yasama yılına başlamasıyla fon skandalına ilişkin araştırma komisyonu kurulması beklentisi gündemde. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız böyle bir komisyona şu aşamada gerek görmediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün itibarıyla yeni yasama yılına başladı. Yüz binlerce yatırımcının mağdur olduğu fon skandalının da Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, daha önce AKP sıralarından fon skandalına ilişkin araştırma önergesi verilmesinin beklendiğini, muhalefet partilerinin de araştırma komisyonu kurulması için hazırlık yaptığını yazmıştı.

FETİ YILDIZ: GEREK GÖRMÜYORUM

Meclis'in açılışı için TBMM'ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a fon skandalı ve Meclis'te araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı soruldu.

Yıldız, devlet kurumlarının gerekli takibi yaptığını belirterek yasal sürecin devam ettiğini söyledi.

Yıldız, "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, her türlü takibi yapıyor. Devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor" dedi.

Suçsuzluk karinesine inandığını belirten Yıldız, soruşturmadaki kişiler hakkında kesin hüküm verilmeden suçlu ya da suçsuz şeklinde değerlendirme yapmayacağını ifade etti.

Yıldız, "Benim prensibim şudur; ben suçsuzluk karinesine inanırım. Bunun A, B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar 'Şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur' demem. Şüphelidir sadece benim için" diye konuştu.

"ŞİMDİLİK GEREK GÖRMÜYORUM"

Yıldız'a Meclis'te fon skandalına ilişkin bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı da soruldu.

MHP'li Yıldız, "Bilmiyorum. Şimdilik yani gerek de görmüyorum ben, bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele" yanıtını verdi. (ANKA)