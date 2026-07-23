Meclis'te çerçeve yasa için son günler: Çerçeve yasa taslağının cuma gelmesini bekliyoruz

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ekmen, henüz partilere herhangi bir taslak metin sunulmadığını belirterek, "Bir metnin gelmesini bekliyoruz, metni de muhtemelen önce AK Parti sunacak. Daha sonra da Numan Bey'in moderatörlüğünde, grup temsilcilerinin metin üzerinde çalışacağı yönünde bir intibamız var" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmede sürece ilişkin bilgi aldıklarını aktaran Ekmen, "Görüşmemizde, arka plandaki gelişmeler bir miktar anlatıldı. Mutabakata oldukça yakın bir yerde olunduğu, Meclis kapanmadan önce mümkünse temmuz, değilse ağustos ayının başında yasanın çıkartılmasının arzu edildiği ifade edildi" diye konuştu.

"BAZI DÜZENLEMELER SONRAKİ YASALARA BIRAKILABİLİR"

Hazırlanacak teklifin, geçmişte hazırlanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporundaki genel çerçeveyle uyumlu olacağını düşündüklerini belirten Ekmen, infaz başta olmak üzere bazı konuların sonraki düzenlemelere bırakılabileceğini söyledi.

Ekmen, "Ortak raporda yer aldığı ve tavsiye edildiği gibi yürütmede bir mekanizmanın ve Meclis’e bilgilendirme işleyişinin oluşturulması gibi mevzular bulunuyor. Ayrıca başta infaz düzenlemesi olmak üzere, bazı konuların ikinci ya da üçüncü yasal düzenlemelere ertelendiği yönünde bir kanaat oluştu. Ancak elimizde bir metin bulunmadığı için şu aşamada daha somut veya ileri değerlendirmelerde bulunmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Teklifin hazırlanma sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ekmen, grup temsilcilerinin metni kaleme almayacağını, sunulacak taslak üzerinde değerlendirme yapacağını belirterek, "Önerilen metin üzerinde müzakere etmek ve mümkünse ortaklaşmak üzere toplanacak." dedi.

"BAZI AŞAMALARIN GERİDE KALDIĞI ANLAŞILIYOR"

Süreçte önemli bir mesafenin kat edildiğini ifade eden Ekmen, silah bırakma ve doğrulama mekanizmalarına ilişkin önemli ilerleme sağlandığı izlenimi edindiklerini söyledi.

Ekmen, "Sayın Kurtulmuş’un bizimle yaptığı görüşmenin yanı sıra, basın toplantısında da kapsamlı bir değerlendirmesi oldu. Ayrıca İmralı Heyeti ve DEM Parti gibi bu sürecin detaylarına daha fazla vakıf olan isimlerin açıklamalarına baktığımızda, düzenlemeyle öncelikle mekanizmaların oluşturulmasının öngörüldüğü; silahların bırakıldığının tespiti, teyidi ve ilanına ilişkin meselenin ise artık büyük ölçüde çözüldüğünün, yani belirli aşamaların geride bırakıldığının kabul edildiği anlaşılıyor." diye konuştu.

Başvurular için belirli bir süre öngörüleceğini kaydeden Ekmen, başvuruda bulunan kişiler hakkında adli süreçlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin düzenlemelerin de yasada yer almasının beklendiğini ifade etti.

"ÖCALAN'IN STATÜSÜ METİNDE YER ALMAYACAK"

2014 yılında çıkarılan 6551 sayılı Kanun'u hatırlatan Ekmen, yeni düzenlemede Cumhurbaşkanı'na topluma kazandırma sürecine ilişkin genel yetkiler verilebileceğini söyledi.

Ekmen, "Tabii yurtdışında olanlar, cezaevlerinde hükümlü, tutuklu olanlar, duruşması devam edenler var. Tartışmalara bakıldığında bu kişilerle ilgili de bir düzenleme olacağı kanaati oluşuyor. Abdullah Öcalan’a statü meselesinin metne girmeyeceği, genel ya da özel af anlamına gelebilecek yaklaşımlardan kaçınıldığı da anlaşılıyor." dedi.

İlk aşamada örgüt üyesi olmakla birlikte herhangi bir saldırıya karışmayan kişiler için düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Ekmen, sürecin ilerleyişine göre diğer başlıkların da değerlendirilebileceğini söyledi.

"TASLAK GELMEDEN UZLAŞI YA DA İTİRAZDAN SÖZ EDİLEMEZ"

Henüz ortada bir metin bulunmadığını vurgulayan Ekmen, "Bize bir metin sunulmadığı sürece herhangi bir itirazdan ya da uzlaşıdan söz etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Grup koordinatörleri toplantısının da taslak paylaşılmadan yapılmasının mümkün olmadığını belirten Ekmen, "Taslak metin sunulmadan koordinatörlerin toplanacağı düşünülemez. Taslak metnin de cuma ya da pazartesi geleceğini varsayıyoruz. Metin gelirse grupların değerlendirme için alacağı ek süreden sonra bir toplantıyla kanaatler iletilecektir." dedi.

Ekmen, teklifin önümüzdeki hafta komisyona sevk edilmesi halinde, Ağustos ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülebileceğini de sözlerine ekledi. (ANKA)