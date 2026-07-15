Meclis'te 'apar topar' Akkuyu düzenlemesi: Bedelini yine millet ödeyecek

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen nükleer enerji santrali yatırımlarında sözleşme ve diğer yatırım belgelerinin damga vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenlemeyi sosyal medya hesabından eleştirdi.

SON DAKİKA ÖNERGESİYLE KABUL EDİLDİ

Usta, komisyonda bugün son dakika önergesiyle Türkiye'nin milyarlarca dolarını ilgilendiren bir düzenlemenin "apar topar" geçirildiğini belirtti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel anlaşmalarının yıllar önce imzalandığını hatırlatan Usta, "Projenin hukuki altyapısı zaten tamamlanmıştı. Buna rağmen, kamuya maliyetinin ne olacağı açıklanmadan milyarlarca dolarlık yeni avantajlar sağlandı" dedi.

ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Usta, düzenlemenin hazırlık sürecine ilişkin şu eleştirileri yöneltti:

"Toplantıda bulunan bürokratlar, bu kanun teklifi üzerinde bir aydır çalıştıklarını söyledi. Madem bir aydır hazırlanıyordu, milyarlarca dolarlık sonuç doğurabilecek bu düzenleme neden son dakika önergesi olarak Komisyonun önüne getirildi? Çünkü bu düzenlemenin etki analizi yapılmasın, kamuoyu tartışmasın, milletvekilleri ayrıntıları inceleyemesin istediler."

DIŞ POLİTİKA VE BAĞIMLILIK ELEŞTİRİSİ

Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tablo, yıllardır sürdürülen yanlış dış politikanın ve Türkiye’nin Rusya karşısında içine sokulduğu bağımlılık ilişkisinin sonucudur. Bunun bedelini yine millet ödeyecek. Milletin milyarlarca dolarını ilgilendiren kararlar, son dakika manevralarıyla değil, şeffaflıkla, hesap verebilirlikle ve millet adına denetlenerek alınmalıdır."