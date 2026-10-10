Meclis'te 5 vekil tespih çekti

Türkiye günlerdir fon krizini ve adının karıştığı iddia edilen AKP’li siyasetçiler ile kurumları tartışmaya devam ediyor.

Bu tartışmaların etkisini de en çok TBMM’ye yansıyor. Meclis’te özellikle muhalif vekillerin fon vurgununa ilişkin sunduğu önergeler Cumhur İttifakı tarafından engellendikçe gerilim de artıyor.

Geçtiğimiz gün fon vurgununa ilişkin söz almak isteyen vekiller Meclis’in erken kapanması nedeniyle bir hayli stersliydi. Objektiflere tespih çekerken yakalandılar.

Genel Kurulu önceki gün, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul oturumunda, YENİ Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin “sermaye piyasalarına” ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü. 800 milyar liralık fon vurgununa ilişkin önergenin reddedildiği görüşmeler gergin anlara da sahne oldu.

Tartışmalarla birlikte ortamın gerildiği Meclis’te erkek milletvekillerinin ellerindeki tespih vardı.