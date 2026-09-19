Meclis’in 8 aylık sağlık harcaması 167,8 milyon liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, TBMM’de görev yapan 592 milletvekili ile yakınlarının tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için yılın ilk 8 ayında 165 milyon 252 bin lira harcama yapıldı.

Aynı dönemde milletvekillerinin ilaç giderleri için bütçeden 2 milyon 562 bin lira ödendi. Böylece Meclis’in ocak-ağustos dönemindeki toplam sağlık harcaması 167 milyon 814 bin liraya çıktı.

Tedavi ve sağlık malzemeleri için ocakta 13 milyon 939 bin, şubatta 19 milyon 925 bin, martta 15 milyon 424 bin, nisanda 25 milyon 580 bin, mayısta 15 milyon 222 bin ve haziranda 30 milyon 16 bin lira harcandı.

Bu kalemde temmuz ayında 21 milyon 220 bin, ağustosta ise 23 milyon 926 bin lira ödeme yapıldı.

İLAÇ GİDERLERİ AĞUSTOSTA YÜKSELDİ

Milletvekillerinin ilaç giderlerinde ise özellikle yaz aylarında artış görüldü.

İlaç harcaması ocakta 16 bin, şubatta 34 bin, martta 28 bin, nisanda 119 bin, mayısta 3 bin, haziranda 234 bin lira olarak kaydedildi.

Temmuz ayında 698 bin liraya yükselen ilaç gideri, ağustosta 1 milyon 430 bin liraya ulaştı. Böylece ağustos ayındaki ilaç harcaması, temmuz ayına göre yaklaşık iki katına çıktı.

GÜNLÜK ORTALAMA 691 BİN LİRA

TBMM’nin sekiz aylık toplam sağlık harcaması 167 milyon 814 bin lira olarak hesaplanırken, bu tutar dönem geneline yayıldığında günlük ortalama yaklaşık 691 bin liraya karşılık geliyor. Saatlik ortalama harcama ise yaklaşık 28 bin 800 lira oldu.