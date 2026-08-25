MEB'ten okullara süreç yasası genelgesi! "Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri"

14 Eylül tarihinde başlayacak olan yeni eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ildeki okullara genelge gönderildi. Gönderilen genelgede Meclis'ten geçerek yasalaşan 'çerçeve yasa'ya da değinildi. Açıklamada milli birlik ve toplumsal bütünleşme konularının eğitim faaliyetlerinde de işlenmesi istendi.

Süreç yasası ile beraber ortaya konduğu savunulan milli duruşun bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden birisi olduğu, eğitim sürecinde de ana hedeflerinden olduğu kaydedildi. 'Devlet iradesine' uygun şekilde hareket edilmesinin eğitim camiasının ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Toplumsal bütünleşme, yeni eğitim öğretim yılında okullarda düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerde ele alınacak konular arasına dahil edildi. Genelgede, öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygusunu benimsemeleri, vatan ve kardeşlik hukukuna sahip çıkmaları yönünde bilinç kazanmalarının hedeflendiği vurgulandı.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Genelgeye göre "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve devletin hedefleri doğrultusunda, Gazi Meclisin ortak iradesiyle kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan millî duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacak.



Bu devlet iradesine uygun hareket etmek eğitim camiasının müşterek sorumluluğu olacak. Millî Mücadele yıllarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir." sözleriyle temelleri atılan Maarif Vekâletinin millî birlik ve bağımsızlık bilinciyle şekillenen eğitim anlayışından tevarüs eden tarihî sorumluluk doğrultusunda; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun genel amaçları başta olmak üzere Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül ruhuna uygun olarak evlatların hiçbir ayrım gözetilmeksizin, anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde, millî birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri mutlak surette sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk haftası ve yıl boyunca Bakanlıkça hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda etkinlikler planlanacak ve gerçekleştirilecek."