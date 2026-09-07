MEB'den öğretmenler için yeni mazeret tayini duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin uzun süredir beklediği mazerete bağlı yer değişikliği sürecine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Duyuru, özellikle 2023 yılında atanan ve üç yıllık yasal çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenleri yakından ilgilendiriyor.

ÜÇ YILLIK SÜREYİ DOLDURAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2 kapsamında, yaz tatili döneminde ataması gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ile 14 Eylül itibarıyla sözleşmeliden kadroya geçecek öğretmenler başvuru yapabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ

Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihleri arasında MEBİS veya Personel Genel Müdürlüğü'nün resmî internet siteleri üzerinden alınacak. Atamalar 18 Eylül'de ilan edilecek; tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlatılacak.

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerimizin mazeret durumlarını gözeterek iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyurumuzu yayımladık. Bu kapsamda, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerimiz başvuruda bulunabilecek. Ön başvuruları 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."