Mayısın son gününde kar sürprizi! Kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Artvin’in yüksek kesimlerinde mayıs ayının son gününde kar yağdı. Macahel Geçidi ve çevresinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, köy yolları ulaşıma kapandı.
Artvin'de mayıs ayının son gününde kar yağışı etkili olurken, 1850 rakımlı Macahel Geçidi beyaza büründü. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşım geçici olarak kesildi.
Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapanan yollar için kar temizleme ve yol açma çalışması başlattı. Bahar mevsiminin son günlerinde yeniden kış manzaralarının oluştuğu bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye çıktı.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
Özellikle 1500 metre rakımın üzerindeki kesimlerde etkili olan yağış, yüksek rakımlı alanları beyaz örtüyle kapladı. Karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgelere tahliye etti.
Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği belirtildi.
Camili Köyler Birliği Başkanı Nasır Önder, kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade ederek, sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, zorunlu durumlarda ise araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu. (DHA)