Mavi Marmara aktivistlerine NATO gözaltısı: Sabaha karşı evleri basıldı

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Ankara'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 ülke başkanının da katıldığı NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında sivil toplum alanındaki çalışmaları ve Filistin odaklı aktivizm faaliyetleriyle bilinen Mavi Marmara aktivistleri Fevziye Şenoğlu ve Sabiha Baturay da bulunuyor.

MAVİ MARMARA AKTİVİSTLERİNE ŞAFAK BASKINI

Edinilen bilgilere göre Şenoğlu ve Baturay, zirvenin düzenleneceği gün saat 04.00 sıralarında yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Aktivistlerin emniyetteki işlemleri devam ederken yetkililerden olaya dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

ZİRVE ÖNCESİ ÇOK SAYIDA GÖZALTI

7-8 Temmuz tarihli 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde ülke genelinde güvenlik güçlerince peş peşe operasyonlar düzenlenmiş ve aralarında öğretim görevlileri, aktivistler ve gazetecilerin de bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.