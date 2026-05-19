Mattia Ahmet, Atlas, Abdulbaki, Kubilay Kaan... Evlatlarını kaybeden aileler adalet için yürüdü!

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdulbaki Demirel ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın anısına yürüyüş düzenlendi. Bakırköy'de başlayan ve ölen çocukların ailelerinin de katıldığı yürüyüş Ahmet Minguzzi'nin mezarında sonlandı.

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdulbaki Demirel ve Kubilay Kaan Kundakçı anısına yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan, Abdulbaki Demirel ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın aileleri ile birçok vatandaş katıldı.

Bakırköy İncirli'de bayrak ve mumlarla başlayan yürüyüş Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarında sonlandı. Minguzzi'nin mezarının başına gelen kişiler dualar etti.

"BUGÜN BURADA ACILI AİLELER OLARAK YAN YANA YİNE BERABERİZ"

Oğlunun mezarının başında konuşan anne Yasemin Minguzzi, "Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz, Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Biz hep beraberiz, koskoca milyonlarca insan arkamızda, hepimiz çok büyük bir aile olduk. Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"

24 Ocak 2025 tarihinde, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Fakat bizim için yine bayram değil. Sürekli adalet peşinde koşturma çabasıyla, sürekli mücadele etmekle uğraşıyoruz. Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz, Atlas'ın annesi Gülhan, Kubilay'ın annesi Ülker ve babası, Abdülbaki'nin abisi Muhammed. Biz hep beraberiz, koskoca milyonlarca insan arkamızda, hepimiz çok büyük bir aile olduk." dedi.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE MAĞDUR AİLELERİN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ayrıca anne Minguzzi, "Ben elimden geldiğince mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar çok fazlalar ki kırılsınlar istemiyorum. Abdülbaki duyulmadı, bilerek özellikle taziyeye gitmek istedim evlerine, hem de seslerini duyurmak için. Çünkü sosyal medyada bu haber düşmemişti. Elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Ama asla durmayacağız bu yasa öyle ya da böyle çıkacak." diye konuştu. (DHA)

