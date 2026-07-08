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Maskeyi taktılar çuval çuval doldurup kaçtılar

Adana'da, yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, girdikleri geri dönüşüm tesisinden 250 bin TL değerinde bakır malzemeleri çuvallara doldurarak çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Maskeyi taktılar çuval çuval doldurup kaçtılar
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Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, 13 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen, kimliği belirsiz 2 şüpheli, gece saatlerinde tesise gizlice girdi.

Maskeyi taktılar çuval çuval doldurup kaçtılar - Resim : 1

ÇUVAL ÇUVAL ÇALDILAR

Şüpheliler, içeride bulunan ve piyasa değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu belirtilen bakır malzemeleri çuvallara doldurarak olay yerinden uzaklaştı.

Maskeyi taktılar çuval çuval doldurup kaçtılar - Resim : 2

Sabah saatlerinde tesise gelen iş yeri sahibi, bakır malzemelerin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Maskeyi taktılar çuval çuval doldurup kaçtılar - Resim : 3

Kameralara yansıyan görüntülerde, zanlıların çaldıkları bakırları çuvallarla taşıyarak tesisten ayrıldığı görüldü. Polis, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Hırsızlık
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