MASAK'ta casusluk soruşturmasında FETÖ izi çıktı: Örgüte 210 milyon finansman sağlanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK bünyesindeki Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik incelemede dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

“Siyasal veya askeri casusluk” kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı.

Soruşturmada şüpheliler Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturma dosyasında MASAK eski İstatistikçisi Eda Aydoğan hakkında önemli tespitlere yer verildi. Dosyadaki incelemelere göre Aydoğan’ın, kurumda herhangi bir idari yetkisi veya yöneticilik görevi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanında geniş yetkilere sahip “ADMIN” hesabı üzerinden işlem yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanlarında ise Aydoğan’ın FETÖ yapılanmasıyla bağlantısına ilişkin iddialar yer aldı.

Teşhis tutanaklarında, Aydoğan’ın 2013 yılındaki KPSS’den iki gün önce örgütün “gaybubet evi” olarak nitelendirilen bir adrese sınav sorularını götüren kişi olduğu öne sürüldü. Evdeki şüphelilere Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiren kişi olduğu kesin olarak saptandı.

OTOMATİK ALARM SİSTEMİNİ SESSİZCE KAPATTILAR

Siber casusluk şebekesinin, Cumhurbaşkanı ve kabinesinin sorgulamalarını gizlemek için otomatik uyarı e-postası gönderen güvenlik mekanizmasının kapattığı belirlendi. Güvenlik duvarının indirilmesinin ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın aile bireyleri ve bazı kabine üyeleri hakkında EMİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası (TCKN) ve Vergi Kimlik Numarası (VKN) girilerek casusluk amaçlı binlerce usulsüz sorgulama gerçekleştirildiği belgelendi.

"DEVLET İHALELERİYLE 210 MİLYONLUK FİNANSMAN"

Haberde yer alan bilgilere göre, emniyetin incelemelerinde MASAK'ın yazılım altyapısını ve veri tabanı yönetimini yürüten taşeron bilişim şirketlerinin de FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. 15 Temmuz'un Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamı Hakan Çiçek ile çok sayıda mahrem imamın ortağı olduğu AGMLAB, MRD ve Barış Ata isimli bilişim şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Paravan şirketlerin devlet ihaleleri yoluyla örgüte tam 210 milyon TL finansman sağladığı resmi raporlara girdi.