Masaj salonuna gitti, tuvalette ölü bulundu: Mahalle muhtarından acı haber

Aydın’ın Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı 54 yaşındaki Sebahattin Kahraman, Efeler ilçesinde bir masaj salonunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUVALETTE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda yaşanan olay, bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonunun tuvaletinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu fark edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontroller sonucunda, şahsın 54 yaşındaki Kırksakallar Mahalle Muhtarı Sebahattin Kahraman olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kahraman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. (DHA)