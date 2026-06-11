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Halk TV Türkiye Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı

Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'a ait 149 metrelik "A+" isimli süper yat, Marmaris Limanı'na yanaşarak 540 bin litre akaryakıt ikmali yaptırdı.

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Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı "A+", Yunanistan'ın Nafplio Limanı'ndan hareket ederek Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştı.

Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı - Resim : 1

149 metre uzunluğundaki süper yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle getirilen 540 bin litre akaryakıt ikmal edildi. Yakıtın yanı sıra içecek ve erzak alımıyla birlikte toplam harcamanın yaklaşık 30 milyon lirayı bulacağı öğrenildi.

Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı - Resim : 2

Nisan ayından sonra bu yıl ikinci kez yakıt ikmali için Marmaris'e gelen A+, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akdeniz'e açılacak.

Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı - Resim : 3

DEĞERİ YARIM MİLYAR DOLARI BULUYOR

Yaklaşık 450-500 milyon dolar değerindeki süper yatta 80 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde toplam 52 misafir ağırlayabiliyor.

Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı - Resim : 4

Gemide helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ile su sporları araçları bulunuyor.

Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı - Resim : 5

MANCHESTER CİTY'NİN SAHİBİNİN YATI

Uluslararası yat sitelerine göre A", İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait. Yatın adı 2019 yılında "Topaz"dan "A+"ya değiştirildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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