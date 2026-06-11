Marmaris'te futbol kulübü sahibinin yatına 30 milyon liralık ikmal yapıldı

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Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı "A+", Yunanistan'ın Nafplio Limanı'ndan hareket ederek Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştı.

149 metre uzunluğundaki süper yata İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle getirilen 540 bin litre akaryakıt ikmal edildi. Yakıtın yanı sıra içecek ve erzak alımıyla birlikte toplam harcamanın yaklaşık 30 milyon lirayı bulacağı öğrenildi.

Nisan ayından sonra bu yıl ikinci kez yakıt ikmali için Marmaris'e gelen A+, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akdeniz'e açılacak.

DEĞERİ YARIM MİLYAR DOLARI BULUYOR

Yaklaşık 450-500 milyon dolar değerindeki süper yatta 80 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde toplam 52 misafir ağırlayabiliyor.

Gemide helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ile su sporları araçları bulunuyor.

MANCHESTER CİTY'NİN SAHİBİNİN YATI

Uluslararası yat sitelerine göre A", İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait. Yatın adı 2019 yılında "Topaz"dan "A+"ya değiştirildi.

(AA)