Marmaris Selimiye'deki marina projesi iptal edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan yat limanı projesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Selimiye Yat Marina ve Yelken Akademisi Turizm Ticaret İthalat İhracat AŞ tarafından hayata geçirilmek istenen ve 450 yat bağlama kapasiteli olarak planlanan proje iptal edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Bilindiği üzere ÇED Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 2. fıkrası (a) bendinde ‘Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir’ hükmü kapsamında, anılan proje için ÇED süreci sonlandırılmıştır” sözleriyle duyurdu.

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN OLUMSUZ GÖRÜŞ

ÇED sürecinin bir parçası olarak proje için kurum görüşlerine başvuruldu. Söz konusu proje için Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Ülkemiz yat turizmi açısından önem taşıyan koruma statülü bölgede yer alması, bölgenin deniz taşıma kapasitesini aşarak sualtı ekosistemine zarar vermesi, Selimiye yerleşim alanı ile bölgedeki turizm gelişimini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, uygun görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

PROJENİN MALİYETİ 465 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANMIŞTI

465 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında, 450 yat kapasiteli bağlama alanı, yüzer iskeleler, dalgakıran, akaryakıt istasyonu ile çeşitli kıyı yapılarının hayata geçirilmesi öngörülüyordu. Alan önemli doğa alanı ve kısmen doğal sit alanı içerisinde yer alıyordu.

İptal kararından önce değerlendirmelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise alanın hassas olduğunu ve projeye izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.