Marmaray'da yumruklu kavga! Güvenliğe saldırdılar, yumruk yiyen temizlik görevlisi tokat attı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde, yolcu almak için istasyonda duran Marmaray vagonunun içinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yolcular birbirlerine yumruklarla saldırırken, çevredeki diğer yolcular araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında yumruklardan kurtulmaya çalışan yolculardan biri "Çakıyı getir" diye bağırdı.

Bu sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan yolcu vagonda kalırken, diğer yolcu ve arkadaşı dışarı çıkarıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI

Vagondan indirilen saldırganın yanında bulunan arkadaşı, daha sonra araya giren güvenlik görevlisine yumruk attı ve 2 yolcu ile güvenlik görevlileri arasında yumruklu kavga çıktı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN TOKATLI TEPKİ

Bu sırada orada bulunan ve saldırgandan yumruk yiyen temizlik görevlisi ise yere düşen kişiye, "Bana niye vuruyorsun? Ben temizlik yapıyorum" dedi ve bu kişiye tokat attı.

Görevlilere saldıran 2 kişi, güçlükle kontrol altına alınarak polis ekiplerine teslim edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)