Marmara Denizi'nde gemide kaza: Yüksekten düşen gemici tahliye edildi

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Denizi’nin Yalova’ya bağlı Çınarcık ilçesi Esenköy açıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "DSM EVERTON" isimli Barbados bayraklı kuru yük gemisinde usta gemici olarak görev yapan 21 yaşındaki Suriye uyruklu I.A., gemide çalıştığı esnada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Genç gemicinin düştüğünü ve yaralandığını fark eden gemideki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Yalova UMKE ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

KIRIKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gemide ilk müdahalesi yapılan ve bel ile kalça bölgesinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralı gemici, ekiplerin çalışmasıyla gemiden alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

SETUR MARİNA'DAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ, AMELİYATA ALINDI

Deniz yoluyla Yalova Setur Marina’ya intikal ettirilen yaralı I.A., burada sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen ve hemen ameliyata alınan 21 yaşındaki gemicinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)