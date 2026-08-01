Markette çocuğu ölesiye darbetmişti: Şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün meydana gelen olayda, 11 yaşındaki M.A.D., kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddete maruz kaldı. Ağır yaralanan çocuk, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı.

M.A.D: "ARKADAŞLARIM 'KAÇIN' DEDİ, BEN KAÇAMADIM"

Hastanede tedavisi süren M.A.D, AA muhabirine olay anını anlattı. Küçük çocuk, marketten çıkarken arkadaşlarının "deli adam geliyor" diyerek uyardığını, oradaki ablaların "kaçın" dediğini ancak kendisinin kaçamadığını belirterek şunları söyledi:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

BABA MAHMUT D: "GEREKLİ CEZAYI FAZLASIYLA ALMASINI İSTİYORUM"

Baba Mahmut D. ise oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, omuriliğinde çatlak, beyin ile deri arasında ödem ve bir dişinin kırıldığını, yanaklarının içeriden patladığını belirtti. Baba, şu ifadeleri kullandı:

"Yazık, çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah iyi olmasını istiyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Beyin ile deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış, yanakları içeriden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz. Allah hiçbir babayı böyle durumla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olduysa yarın başka vatandaşın çocuğuna, kızına, hanımına olabilir."

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesi alınırken, olayla ilgili adli işlemler sürüyor.