Market sahibi girişe yazı astı: Mayo ve bikiniyi yasakladı

Yaz sezonunun açılması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Antalya’nın Alanya ilçesine turistler akın etmeye başladı.

Tatilcilerin gelmesi ile birlikte ilçede büyük hareketlik yaşanırken, bölgedeki bir işletmenin aldığı karar büyük tepki çekti.

BİKİNİ, MAYO VE ŞORT İLE ALIŞVERİŞ YAPILMAYACAK

Antalya Körfez’in haberine göre; Antalya’da bir market, giriş kapısına astığı yazı ile bikini, şort ve mayo gibi deniz kıyafetleri ile gelen müşterilere hizmet veremeyeceğini açıkladı.

İşletme sahibi tarafından cama asılan uyarıda, ‘’Mağaza içerisine bikini, mayo ve şort ile girilmemesi rica olunur’’ ifadeleri yer aldı.

Bölgede bulunan yabancı turistler için de Türkçe uyarının altına İngilizce olarak not eklendi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Fotoğrafın sosyal medyada düşmesi sonrası kullanıcılar, alınan karara büyük tepki gösterdi.

Sosyal medya ikiye bölünürken, bazı vatandaşlar bir sahil kasabasında ve tatil beldesinde şort, mayo ve bikini ile dolaşmanın son derece normal olduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar ise hijyen kuralları gereği işletmenin böyle bir kural koyma hakkının bulunduğu belirtti.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Alanya’da hizmet veren bir kafe benzer bir kısıtlamaya giderek belirli kıyafetler ile müşteri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Bu karar, ilçe sakinleri ve turistler arasında büyük tartışmaya yol açmıştı.