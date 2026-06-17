Mardin'den Muş'a 30 kilometre göç ettiler: Bu sene bereketli geçecek

Güneydoğu Anadolu'dan hayvanlarını alıp yola çıkan göçerler, yaklaşık 30 günlük zorlu bir yürüyüşün ardından Muş'taki Şenyayla, Kozma ve Kurtik Dağı yaylalarına ulaştı. Göçerler kiraladıkları yaylalarda çadır ve branda kurarak sonbahara kadar sürecek yaşamlarına başladı.

Bu yıl uzun süren yağışlı ve soğuk havalar nedeniyle yaylalara yaklaşık bir ay geç çıkıldı. Ancak aynı yağışlar otlak verimini de artırdığı için üreticiler bereketli bir sezon bekliyor.

KUZULAR SATILDI, SAĞIM BAŞLADI

Yaylaya yerleşen göçerler günün ilk ışıklarıyla süt sağımına hazırlanıyor. Kadınlar erkeklerin de desteğiyle yüzlerce koyunu sağıyor, ardından sütü geleneksel yöntemlerle işleyerek peynir, yoğurt ve tereyağı üretiyor. Elde edilen ürünlerin bir kısmı anlaşmalı mandıracılara satılıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Davut Geçit, kuzuları sattıktan sonra sağıma geçebildiklerini belirterek şunları söyledi:

"Nusaybin'den yaklaşık 30 günlük bir yürüyüşün ardından buraya gelebildik. Burada sonbahara kadar kalıyoruz. Bu sürede elde ettiğimiz sütten başta peynir, yoğurt ve tereyağı olmak üzere çeşitli ürünler hazırlayıp satarak hem aile ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz."

"BOL VE BEREKETLİ SEZON BEKLİYORUZ"

Hayvan sahibi Kenan Salık da yağışlar sayesinde yaylaların bu yıl oldukça verimli olduğunu söyledi.

"Şu an bol miktarda süt elde ediyor ve sütü anlaştığımız mandıracıya satıyoruz. Yaylalar serin havası, geniş otlakları ve su kaynakları sayesinde küçükbaş hayvanlarımız için çok uygun bir ortam sunuyor. Sezonun verimli geçmesini umut ediyoruz."

(AA)