Mardin'de yürek yakan kaza: 2 yaşındaki bebek öldü 4 çocuk yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi'nde akşam saatlerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Beyazsu Mesire alanı yolunda seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

KAZA ANI VE YARALILAR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan 2 yaşındaki Yakup Şen, 22 yaşındaki Ş.K., 10 yaşındaki R.Ş. ve 31 yaşındaki F.Ş. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 yaşındaki Yakup Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yakup bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan 22 yaşındaki Ş.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş şekli ve sorumluluğun belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

(DHA)