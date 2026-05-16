Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, DEVRİLDİ

Kaza, Ömerli-Midyat kara yolu üzerinde bulunan Hürriyet Caddesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar 68 yaşındaki M.S.A. , 50 yaşındaki A.A.C. ve 75 yaşındaki T.A. , olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 75 yaşındaki T.A., kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. (AA)