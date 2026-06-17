Mardin'de alevlere karşi traktörlü siper: 40 dönüm buğday kül oldu!

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde öğleden buğday ekili arazilerde yangın başladı.

RÜZGARIN ETKISİYLE HIZLA YAYILDI

Edinilen bilgilere göre, hasat edilmeyi bekleyen buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı, bölgede etkili olan rüzgarın da şiddetiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

KÖYLÜLERDEN TRAKTÖRLÜ BARİKAT

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölge halkı da alevlerin daha fazla tarlaya sıçramaması için seferber oldu. Yangının yayılmasını durdurmak amacıyla köylüler, alevlerin ilerleme yönündeki tarlaların çevresi traktörlerle sürülerek toprak bariyerler oluşturuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve köylülerin traktörlü desteğiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında, çiftçiye ait 40 dönümlük buğday ekili arazinin tamamen yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini bulmak amacıyla inceleme başlattı. (DHA)