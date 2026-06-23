Mantar toplarken korkutan manzara: Ormanlık alanda el bombası bulundu!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alana mantar toplamak için giden bir vatandaş, yerde eski olduğu değerlendirilen bir el bombası buldu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, tehlike arz eden patlayıcı Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

MANTAR ARAMAYA GİTTİ, EL BOMBASI BULDU

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Bıçkıdere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda mantar topladığı sırada yerde el bombasını fark eden vatandaş, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

JANDARMA BÖLGEYİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla alanı hemen güvenlik şeridiyle kapattı. Vatandaşların tehlikeli bölgeye yaklaşmasına kesinlikle izin verilmedi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Güvenlik önlemlerinin ardından Sakarya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ormanlık alana yönlendirildi.

Özgün Kocaeli gazetesinin haberine göre, uzman ekiplerin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin sonrasında, eski ve riskli olan el bombası güvenli bir noktada kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen olayda herhangi bir can veya mal kaybı gibi olumsuzluk yaşanmadı. Bulunan el bombasının söz konusu ormanlık alana nasıl ve kimler tarafından bırakıldığının veya ne şekilde geldiğinin belirlenebilmesi için jandarma tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.