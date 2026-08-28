Mansur Yavaş'tan üreticiye can suyu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte tarım ve hayvancılığı kalkındırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Yavaş'ın talimatıyla kurulan ve tarımın yeni merkezi haline gelen ATA Çiftliği’nde (BAKAP) hasat edilen ürünler, doğrudan Ankaralı üreticilerle buluşturuluyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmayla, çiftlikte yetiştirilen arpa ve buğdaylar yüzde 100 hibe desteğiyle manda yetiştiricilerine dağıtılmaya başlandı.

14 İLÇEDE 85 YETİŞTİRİCİYE YÜZDE 100 HİBE

Proje kapsamında, hayvanların beslenmesi için öneme sahip olan ve protein açısından zengin üçlü karışım kaba yem (balya) ile arpa yemi çiftçilere ulaştırılıyor. Ankara genelindeki 14 ilçede faaliyet gösteren 85 manda yetiştiricisinin faydalandığı destek programında, toplam bin 700 kaba yem balyası ve 170 çuval arpanın dağıtımı hedefleniyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hekim Mevlüt Şamil Baran, kırsaldaki üretimin yerelden güçleneceğinin vurgusunu yaparak Büyükşehir’in üreticilere can suyu olmaya devam edeceğini belirtti. Baran, şunları söyledi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak manda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. ATA Çiftliği’nde yetiştirdiğimiz hem arpa hem de dane yemli olarak tanımladığımız balyalarımızı yetiştiricilerimize ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu yıl yaklaşık 1700 balyamızı yetiştiricilerimize buluşturup onların girdi maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Amacımız manda yetiştiriciliği yapan üreticilerimize destek olmaktır.

ÜRETİCİLERDEN MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Yüzde 100 hibe desteğinden faydalanan manda yetiştiricileri, artan maliyetler karşısında kendilerini yalnız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerini iletti. Yetiştiricilerden Çağlar Aktan, "Mansur Bey ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bize bulunduğu bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum ve faydalı bir yardımlaşma diye düşünüyorum. Geçen yıl da aldık son derece memnunuz, teşekkür ederim. Desteğin yüzde 100 olması daha cezbedici hale getiriyor." ifadelerini kullandı. (ANKA)