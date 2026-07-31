Mansur Yavaş'tan üreticilere yüzde 50 hibe desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı önceleyen ve üreticinin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlayan projelerine arıcılık alanında da devam ediyor. Yavaş'ın öncülüğünde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başkentte teknik arıcılığı yaygınlaştırmak arıcılıkta ve verimin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde, 25 ilçenin tamamındaki arıcılara yüzde 50 hibe destekli, 20 çıtalı ve çift katlı 5 bin adet modern arı kovanı ulaştırılıyor.

SADECE EKİPMAN DEĞİL EĞİTİM DESTEĞİ

Hayata geçirilen kovan destek programıyla, yerel üreticilerin malzeme maliyetlerinin azaltılması, standart ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ve kovan başına düşen verimin maksimize edilmesi planlanıyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, fiziksel ekipman desteğinin yanı sıra Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi aracılığıyla üreticilere uygulamalı eğitimler, AR-GE çalışmaları ve teknik danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Kalecik ilçesindeki dağıtım törenine katılan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, “Bu destek arıcılarımıza büyük bir destek. Ankara’nın kırsalında tarımla ve üretimle ilgili ne varsa Mansur Başkan orada. Ardı arkası kesilmeyen hizmetlerle köylüye, çiftçiye yapılan hizmetlerle üreticileri daha iyi noktalara getireceğiz” dedi.

KIRSALDA ÜRETİCİYE "CAN SUYU" OLDU

Kovan dağıtım faaliyetlerine ilişkin detayları paylaşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızı desteklemek ve üretime katkıda bulunmak amacıyla kovan desteğinde bulunuyoruz. Kalecik ile birlikte 25 ilçenin tamamında dağıtım yapıyoruz. Kaliteli malzemeden üretilen kovanlarımızın yüzde 50 katkı paylı yüzde 50 hibe şeklinde dağıtımını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yavaş'ın hayata geçirdiği projeden faydalanan Ankaralı arıcılar ise durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti. Altıntaş Mahallesi'nde 250 kovanlık işletmesi bulunan Mehmet Güngör, ilkbahar aylarındaki yüksek giderler karşısında bu desteğin kendilerine "can suyu" olduğunu söylerken, Aktepe Köyü'nden İsmail Türkmen, normal şartlarda temin etmesi maliyetli olan malzemelere bu hibe sayesinde ulaştıklarını ve üretimde devamlılık sağladıklarını dile getirdi. Eski kovanlarını yenileme fırsatı bulan Fatma Güngör de sağlanan imkanların üretime yansıyacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.