Mansur Yavaş’tan tarımda “akıllı” devrim: Türkiye'de ilk kez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Benim en çılgın projem Ankaralı üreticiyi zengin etmek" vizyonu doğrultusunda kırsal kalkınmayı destekleyen adımlarına devam ediyor. Yavaş'ın öncülüğünde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak domates üretiminde ciddi rekolte kayıplarına yol açan "tuta absoluta" (domates güvesi) zararlısına karşı biyolojik mücadele başlattı. Pilot bölge olarak seçilen Ayaş, Güdül ve Beypazarı ilçelerinde çiftçilere ücretsiz olarak “Biyolojik Mücadele-Akıllı Böcek Kiti” dağıtımları gerçekleştirildi.

ZEHİRSİZ VE MALİYETSİZ ÜRETİM

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu yeni projeyle hem doğayı koruyor hem de çiftçinin sırtındaki ağır maliyet yükünü alıyor. Doğanın kendi ekosisteminden elde edilen ve özel kutularla üreticiye sunulan faydalı böcekler, tarlaya salındıktan birkaç gün sonra aktifleşerek domatesleri zararlı güvelere karşı koruyor. ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, akıllı böcek uygulamasının hem üretici hem tüketici hem de çevre açısından önemli katkıları olduğunu belirterek, “Projeye üç ilçemizde başladık; Ayaş, Güdül ve Beypazarı’nda. Bu sayede hem çevreyi korumuş olacağız hem de tüketicinin daha sağlıklı ürün tüketmesini sağlamış olacağız. Akıllı böcekler zaten doğadan toplanmış, ekolojimizde var olan böcekler. Bu böcekleri bir kutunun içerisine enjekte edilmiş şekilde üreticimize dağıtıyoruz. Uygulama sonrasında bu böcekler 2-3 gün içerisinde aktif hale geliyor. 10 gün boyunca ürünü korumuş oluyor, özellikle tutaya karşı. Tutanın ilacı yok mücadele yapılamıyor. Akıllı böcek marifetiyle tutayı engelleyeceğiz. Sadece tuta değil tüm kelebeklerin de bu akıllı böcek tarafından yok edilmesini sağlayacağız.” dedi.

Türkiye’de bu uygulamayı ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiğini ifade eden Tüzün, biyolojik mücadelenin üretim maliyetlerini düşürürken kaliteli ve sağlıklı ürünler elde edilmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

YÜZDE 100 HİBE İLE ÇİFTÇİYE DESTEK

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise pilot uygulama kapsamında 47 üreticiye, toplam 147 dekarlık alanda kullanılmak üzere biyolojik mücadele kitlerinin yüzde yüz hibe ile dağıtıldığını belirtti. Zobu konu ile ilgili olarak, “15 günde bir alanlara geleceğiz ve çiftçilerimizle birlikte tekrardan salınımları yapıp düzenli olarak gözetimini yapacağız. Bu sayede çiftçilerimiz hem pestisit kullanımını azaltmış olacaklar hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda bir üretim gerçekleştirmiş olacaklar” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Uygulamadan faydalanan Ankaralı üreticiler, doğa dostu ve ceplerini koruyan bu hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Alparslan Taşdelen: “İnşallah ilaçtan kurtulacağız. Umarım bu çalışma başarılı olur. Köyümüz zaten domatesçi. İlçemizde sebze üretimi çok. Artık ilaç kullanmayacağız, biyolojik ilaç kullanacağız.”

Betül Akpınar: “Zirai ilaçlamayı uygun bulmuyorum. Yararlı böcekleri de ilaçla yok etmiş oluyoruz. Zirai ilaçlama arılara, çiçeklere zarar veriyor. Biyolojik ilaçlamayı destekliyoruz. Sudan, işçilikten, mazottan tasarruf da sağlayacağız. Çevreye faydalı, çevre dostu bir hizmet. Ben de aldım ve tarlamda uygulayacağım.”