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Halk TV Türkiye Mansur Yavaş tek tek kutladı: Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum

Mansur Yavaş tek tek kutladı: Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum

Mansur Yavaş, eğitim yılının sona ermesiyle karne alarak tatile çıkan çocukları tek tek kutladı. Notların sadece bir sonuç olduğunu ifade eden Yavaş, "Güzel bir tatil diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

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Mansur Yavaş tek tek kutladı: Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla resmi X (Twitter) hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Yavaş, karne alarak yaz tatiline adım atan çocukları tebrik ederek ders notlarının öğrencilerin değerini belirleyen tek unsur olmadığına vurgu yaptı.

MANSUR YAVAŞ TEK TEK KUTLADI

Sosyal medya paylaşımında öğrencilere "Sevgili evlatlarım" diyerek seslenen Mansur Yavaş, dönem boyunca gösterdikleri çabayı takdir ettiğini söyledi.

Mansur Yavaş tek tek kutladı: Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum - Resim : 1

Öğrencileri emekleri için kutlayan Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün, bir dönemi daha geride bıraktınız. Hepinizi gayretiniz, emeğiniz ve sabrınız için yürekten kutluyorum. Karneniz nasıl olursa olsun, en büyük başarınız iyi, vicdanlı ve çalışkan bir insan olarak büyümektir. Notlar sadece bir sonuçtur."

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"HEPİNİZİ SEVGİYLE KUCAKLIYORUM"

Açıklamasının son bölümünde tüm öğrencilere yönelik iyi bir yaz tatili temennilerinde bulunan Yavaş, "Tüm çocuklarımıza güzel bir tatil diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

Mansur Yavaş tek tek kutladı: Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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