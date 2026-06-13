Mansur Yavaş kilit hesabı yaptı: Yol haritasını belirleyecek

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çağrılarına "tedbir kararı" gerekçeli yanıtlarıyla gerilim sürerken süreçte CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında konuşulan güçlü isimlerden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrının ve tarafının ne olacağı da çok konuşuldu.

Mansur Yavaş'ın bu süreçte mesafeli kalarak partinin "birlik ve bütünlüğüne" odaklandığı belirtilirken Ankara buluşmasındaki konuşmasında "insanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa, siyaseti dahi bırakacağını" söyleyen Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferi getirecek formüle ifade edildi.

MANSUR YAVAŞ KİLİT HESABI YAPTI

Aytunç Erkin'in Nefes'teki yazısına göre, süreçte sakin kalmayı tercih eden Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinde önüne çıkabilecek farklı senaryoların kilit hesabını yapıyor.

CHP içindeki gergin süreçteki çekişmelerinden yorulduğu ve tamamen Ankara’ya odaklanarak geri çekilmeyi düşündüğü ileri sürülen Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için kafasındaki formülün %50+1 olduğu, bölünmüş bir yapıyla bu hedefe ulaşmanın zorluğunu gördüğü ifade ediliyor.

Yavaş'ın kafasındaki öncelikli soru işaretlerinden biri, bölünmüş bir CHP’nin adayı olması durumunda yaşanacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki bir yapıda kalması halinde üzerinde oluşacak taban baskısını hesaplayan Yavaş, Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkilerin kendi adaylık matematiğini zorlaştıracağını öngörüyor.

Seçilebilmek için gerekli olan yüzde 50 artı 1 formülünde, partinin mevcut yüzde 33-35'lik kemik oyuyla yola çıkılması durumunda dahi en az yüzde 15'lik ek bir oy desteğine ihtiyacı olduğunun farkında bulunuyor.

Yavaş’ın kilit hesabındaki ikinci kritik senaryoyu ise olası yeni bir partinin kurulma ihtimali oluşturuyor. Bu yeni yapının siyasi çizgisi ve Ekrem İmamoğlu’na olan yakınlık ya da uzaklık derecesi de denklemi doğrudan etkiliyor. Eğer kurulacak yeni parti CHP’deki oyların tamamını almayı başarırsa Yavaş yine yüzde 15 için uğraşacak; ancak yüzde 25 bandında kalan bir partiyle yola çıkılması halinde bu kez en az yüzde 25'lik yeni bir oy desteğine daha ihtiyaç duyulacak.

YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Yaşanan bu karmaşık siyasi iklimde Mansur Yavaş’ın kısa vadeli stratejisi ise belli oldu. Yavaş'ın bugünlerde bir adım geri çekileceği ve Ankara'daki gelişmeleri uzaktan izleyeceği belirtiliyor.

Süreci değerlendiren önemli bir CHP'li kurmay, "Bu süreçte Mansur Yavaş’ın yıpranmaması gerekiyor. O da yıpranırsa 2028 süreci iyice zorlu hale gelir" diyerek Yavaş'ın neden sessiz kalmayı tercih ettiğine ışık tutuyor.

Mansur Yavaş ve kurmayları, önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına ve anket sonuçlarına odaklanacak. Kamuoyunun nabzını yakından tutarak çıkacak verileri değerlendirecek olan Yavaş, elde edilen bu somut datalar ışığında geleceğe yönelik nihai yol haritasını şekillendirecek.