Mansur Yavaş: Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağız

Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis’te resmi tören düzenlendi. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Vali Yakup Canbolat günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

YAVAŞ: YALNIZCA İDARİ BİR KARAR DEĞİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent ilan edilmesinin tarihsel önemine ve Birinci Meclis’in Millî Mücadele’deki rolüne dikkat çekti. Yavaş, konuşmasında Cumhuriyet’e ve millî egemenliğe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Burası Birinci Meclis. Bu duvarlar, bir milletin yokluklar içinde nasıl ayağa kalktığına, bağımsızlığı için nasıl mücadele ettiğine ve kendi geleceğine nasıl sahip çıktığına tanıklık etti. Millî Mücadele’nin en zor günlerinde milletimizin kaderi burada şekillendi. Bu çatı altında alınan kararlarla bağımsızlığımıza giden yol açıldı. Cumhuriyetimizin temelleri burada atıldı. Ankara’nın başkent oluşunu da bu tarihî gerçeklerden ayrı düşünemeyiz.

13 Ekim 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesi yalnızca idari bir karar değildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açılmış, bağımsızlık mücadelemiz burada yönetilmiştir. Başkent olma kararı, Ankara’nın bu tarihî sorumluluğunun ve milletimizin bağımsızlık iradesinin doğal bir sonucuydu. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onu demokrasiyle, adaletle ve çağdaş değerlerle güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak görevidir.

Onların bizlere bıraktığı Cumhuriyet’e, millî egemenliğimize ve bağımsızlığımıza dün olduğu gibi bugün de sahip çıkacağız. Ankara’nın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun. Yaşasın Ankara, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

BİRİNCİ MECLİS ÖNÜNDE SEĞMEN GÖSTERİSİ

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından program, Birinci Meclis binası önünde gerçekleştirilen geleneksel seğmen gösterileriyle devam etti. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sergilenen seğmen gösterilerini takip etti.