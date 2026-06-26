Mansur Yavaş adaylığı hakkında konuştu: Herhangi bir gelişme olursa duyururum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesindeki çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

"ORTADA SEÇİM YOK: GELİŞME OLURSA AÇIKLAYIP DUYURURUM"

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Yavaş, kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yöneltilen soruya, "Her gün televizyonda bir şeyler söyleniyor. Ama onlar onları konuşurken ben voleybol maçı izliyorum.

Yani böyle bir gündemimiz yok. Ankara'ya verdiğimiz sözler var, gündemimiz Ankara.

Hep söylüyorum; fol yok, yumurta yok, seçim yok, bir şey yok, herkes kendi kendine bana pay biçiyor.

Ben açıkça herhangi bir gelişme olursa, yapacağımız bir şey olursa bunları net bir şekilde bir yazılı açıklamayla hepinize duyururum.

Yorum yapanlar da hani 'zenginin malı züğürdün çenesini yorar' gibi kendi kendilerini yoruyorlar. Çünkü açıklayacağımız bir şey olursa zaten açıklıyoruz. Her şeyimiz şeffaf, her şeyi paylaşıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

AKP'YE GEÇEN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP'li belediye başkanlarının AKP'ye transferleri hakkında sorulan soru üzerine konuşan Yavaş, "Artık o konuda konuşmayacağım. Sonuçta 2024 yılında bir seçim yaşanmıştır. Ankaralı yaptığımız hizmetlere yüzde 60'ın üzerinde oy vermiştir.

Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar kendi seçmenlerine hesabını verir.

Bizim bir kaybımız bu manada yok. Çünkü Ankara halkı beş yıllık çalışmalarımızın sonunda Türkiye birincisi yaparak bizi mükafatlandırmıştı. Ben kendilerine şükran duyuyorum" değerlendirmelerinde bulundu. (ANKA)