Mansur Yavaş 746 mahalleye birden gönderdi: Yangınlarla mücadele edecekler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öncülüğünde, kırsal kesimlerde meydana gelebilecek yangın felaketlerinin önüne geçmek için kritik bir adım atıldı. Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelere 80 yeni yangın söndürme tankeri daha gönderildi. Gerçekleştirilen bu son teslimatlarla birlikte, mahallelere dağıtılan toplam tanker sayısı 666’dan 746’ya yükseldi.

BİNLERCE VATANDAŞA PROFESYONEL EĞİTİM

Sadece ekipman sağlamakla kalınmayan projede, gönderilen bu tankerlerin en doğru, hızlı ve güvenli şekilde kullanılabilmesi için yerinde eğitimler de veriliyor. Bugüne kadar 2 bin 500'ü aşkın vatandaşa teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye uzmanları tarafından verilen eğitimlerin son durağı ise Kızılcahamam oldu.

746 TANKERE ULAŞILDI

2021 yılında Mansur Yavaş yönetiminin başlattığı bu uygulama ile meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amaçlanıyor.

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Amiri Zafer Varol, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“2021 yılından bu yana kırsal mahallelerde meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla köy tankerleri sayımızı, 80 yeni tankerimizle birlikte 666’dan 746’ya yükseltmiş olduk. Tankerlerimizin ulaştığı mahallelerimizde ekipmanlarımızın doğru ve etkin kullanılabilmesi amacıyla eğitim programları düzenledik. Eğitim programları dahilinde 2 bin 500’den fazla vatandaşımıza eğitim verdik. Dağıttığımız tankerlerimizin ilerleyen süreçteki eğitim ve periyodik kontrolleri Eğitim Şube Müdürlüğü’müz ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’müz tarafından koordineli bir şekilde takip ediliyor.”

Bölgelerine ulaşan tankerler sayesinde daha güvende hisseden mahalle muhtarları ve sakinleri, zamanında müdahalenin hayat kurtardığını belirterek bu hayati destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.